兩會2024 | 科技部長：把培養青年科技人才作為長期戰略工作

十四屆全國人大二次會議首場「部長通道」開啓，科學技術部部長陰和俊受訪時表示，要把培養青年科技人才作為長期的戰略性工作，鼓勵有條件的單位把一半以上的基礎科研費用投到35歲以下的年輕人身上。

陰和俊指，在國家自然科學基金項目中，80%的項目由45歲以下的青年人員承擔。在國家重點研發計劃項目中，到目前已經有1100多項是由40歲以下的青年科學家牽頭負責，數量達到總數的20%以上。在北斗導航、探月工程、中國「天眼」這些大工程中，許多項目團隊的平均年齡剛過30歲。

他説，對青年科技人才的培養要趕早一點、寬鬆一點、面寬一點，跟得緊一點，幫助他們盡早熟悉科研、培養興趣、增強自信、把握方向，「我們出台政策，鼓勵有條件的單位，把一半以上的基本科研業務費投到35歲以下年輕人身上；在重點實驗室的評估中，我們把對青年人的培養作為重要的指標。」

科技部將把對青年科技人才的培養作為一項長期的戰略性工作，一直抓下去，努力為他們成長發展創造好的科研環境。在工作中，給年輕人提供機會、搭建平台、營造環境。在生活上，針對他們的「急難愁盼」，特別是薪酬待遇、家庭生活、身心健康等重點關切，會同各方共同努力，幫助解決他們的後顧之憂。

新三樣去年出口增速喜人

另外，陰和俊指，中國科技事業發展出現一片新的氣象。從投入看，去年全年研發投入超過3.3萬億元人民幣，比上年增長8.1%。

2023年，中國在量子技術、集成電路、人工智能、生物醫藥、新能源等領域，取得一批重大的原創成果。全球首座第四代核電站正式投產，C919大飛機實現商業化的運營。新能源汽車、鋰電池、光伏組件「新三樣」在去年的出口，每一樣的增速都非常喜人。下一步，科技部將重點加強戰略規劃統籌、政策措施統籌、重大項目統籌、科研力量統籌、資源平台統籌、區域創新統籌等，通過抓這「六大統籌」，加快建立健全新型舉國體制。

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責任編輯：易燕丹

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