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兩會2024｜國務院研究室：有政策儲備應對經濟超預期衝擊

經濟脈搏 12:41 2024/03/05

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國務院研究室指，有政策儲備應對經濟超預期衝擊。

國新辦周二（5日）舉行吹風會，政府工作報告起草組負責人指，今年實現5%左右GDP增速完全有可能，如果經濟受超預期衝擊，中國還有儲備政策。

起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏表示，今年以來經濟發展的積極因素在增多，去年制約經濟發展的一些不利因素在趨於弱化，疫情「疤痕」效應減弱。在重大風險隱患的防範方面，任務仍然艱巨，同時也出現了新情況新問題。但不管怎麽說，今年和去年比總體是向好的，而不是在惡化。

這樣講決不是無視困難和挑戰，實際上今年中國經濟發展面臨的國內外形勢依然嚴峻覆雜。政府工作報告中用了較長篇幅闡述我們面臨的困難和挑戰。困難年年都有，日子年年難過年年過，過得還不錯。中國這些年，拉長時間周期來看，從來都是在應對困難和挑戰中發展的、前進的、壯大的。

黃守宏表示，實現今年目標任務、推動高質量發展是今年的大局，各方面有責任服從和服務於這個大局，都要積極想辦法，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性抑制性舉措。各地區各部門制定政策要認真聽取和吸納各方面意見，涉企政策要注重與市場溝通、回應企業關切。

黃守宏表示，去年經濟增速能達到5.2%，今年實現5%左右的增速完全是有可能的。當然，實現5%的增速需要攻堅克難，需要各方面繼續努力。去年下半年所採取的一些政策的效應，主要會在今年顯現。如果中國經濟遇到超預期衝擊，或國際環境發生超預期變化，中國的政策工具箱裡還有儲備工具。

責任編輯：陳建錫

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