兩會2024｜林毅夫：經濟增長需靠投資拉動 資金宜投入創新

▲ 林毅夫認為，在經濟低迷時，消費對增長的拉動作用有限。

全國政協常委、經濟委員會副主任林毅夫在兩會期間接受訪問，他表示，經濟低迷時消費的作用有限，經濟增長需靠投資拉動，資金宜投入技術創新。

林毅夫表示，過去一段時間，學界有一種觀點認為「投資拉動的經濟增長不可持續」，把過去幾年經濟增速下滑歸因於投資拉動的經濟增長不可持續，強調消費拉動的經濟增長才可持續。事實上，在經濟低迷時，消費的拉動作用相對有限，因為生產力未能持續提高、就業機會未能增加，就不會有旺盛的消費需求。

他引用世界銀行《全球經濟展望》報告，指出一個國家的投資增長率達到長期投資增長率3倍的時候，經濟表現會非常好，「這項研究基本印證了我長期表達的觀點，即一個國家要長期經濟可持續增長，必須有比較高的投資增長」。要讓投資有效拉動經濟，則應把資金投向技術創新、產業升級，以提高生產力水平。

他解釋，當生產力水平和收入出現增長時，居民消費自然會快速增長，因此要為技術升級、產業投資提供必要的融資條件和政策環境。

對於中國往後的經濟增長速度，林毅夫認為，到2035年前中國經濟仍有望實現每年5%至6%的增速，從2036年到2050年，還有6%的增長潛力，並最終實現每年3%至4%的增長。他對自己過去提出「中國有可能在2030年前後成為世界最大的經濟體，2050年成為世界經濟中最重要的中心」的觀點仍充滿信心。

責任編輯：陳建錫