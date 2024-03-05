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分析｜貨幣政策配合財政穩增長 降準降息料不缺席

經濟脈搏 15:14 2024/03/05

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總理李強發表任內首任政府工作報告，把今年GDP增長目標繼續設定在5%左右，赤字率雖未如預期調高至3.8%，但發行萬億特別國債助力財政擴張。貨幣政策方面則強調靈活適度、精準有效。市場人士分析指，在中央宏觀政策取向一致性要求下，為降實體經濟資金成本，今年後續降準、降息，估計不會缺席。

東北證券固收首席分析師陳康指，兩會報告在財政方面著墨頗多，貨幣政策料以配合財政為主，核心是解決各類債券發行的資金問題。降準仍有可能，降息時機需關注美聯儲的政策動向。東方金誠首席宏觀分析師王青指，政府工作報告提出「保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配」、「促進社會綜合融資成本穩中有降」等，意味著後續降息降準都有空間，結合政策性降息預期，市場利率中樞還有小幅下行的潛力。

房地產機構克而瑞亦認為，工作報告透露了一是降準、降息仍有空間，在經濟增長、降低社會綜合融資成本等訴求下，年內降準降息仍然可期；二是結構性貨幣政策工具有望接續發力，定向支持相關領域，例如人行去年12月重啟PSL，支持三大工程建設，再比如規模達千億的租賃住房貸款支持計劃在多個試點城市落地；三是居民住房信貸政策仍有優化調整空間，譬如對多孩家庭、已購住房用於租賃的，相應放寬購房貸款套數認定標準，再比如認貸不認房等。

今年來，中央貨幣政策出手十分果斷，包括1月的超預期降準、2月下調五年期LPR。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，在政策工具方面，預計央行將繼續採用總量+結構工具+改革手段，為經濟復甦營造適宜貨幣環境，在推動經濟穩步恢復同時，與財政等政策形成合力，促進經濟結構轉型升級。

責任編輯：陳建錫

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