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兩會2024｜「新質生產力」列政府十大任務之首 釋什麼信號？

經濟脈搏 15:45 2024/03/05

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兩會2024｜「新質生產力」列政府十大任務之首 釋什麼信號？

新質生產力寫入中國政府工作報告，並被列為2024年十大工作任務的首位。專家認為，這釋放出鮮明訊號，凸顯中國對加快發展新質生產力的重視，在政策推動下，數字經濟對經濟發展的貢獻有望進一步提升。

2024年政府工作報告提出，要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。習近平去年9月在黑龍江考察調研時首次提到新質生產力，隨後這一概念在去年底的中央經濟工作會議，以及今年2月底的中央政治局會議上被重點提及。

習近平曾指，新質生產力是「符合新發展理念的先進生產力質態」，「發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點」。

華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，政府工作報告中明顯強調「新質生產力」，雖然GDP目標與去年都設置在5%左右，但依靠的動力不同，即會繼續推進經濟轉型。

中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢認為，2024年以新質生產力為主線，有望推動產業結構進一步優化，產業發展質量有望進一步提升。在政策推動下，數字經濟對經濟發展的直接與間接貢獻有望進一步提升。直接貢獻上，數字產業規模佔國內生產總值的比例有望不斷提升。間接貢獻方面，數字技術透過改變傳統生產模式、提高全要素生產率及資源配置水平產生的溢出效應，有望進一步間接帶動經濟規模擴張。

政協委員：順應新一輪科技革命和產業變革

中新社引述全國政協委員、南方科技大學副校長金李表示，在國內有效需求不足、部分產業產能過剩情況下，新質生產力順應了新一輪科技革命和產業變革的大趨勢。 新質生產力正在加速形成，促進全要素生產力提高，這是強國建設的戰略機遇。

在深入推動數字經濟創新發展方面，政府工作報告提出製定支持數字經濟高質量發展政策、進行「人工智能+」行動等。

金李認為，中國發展數字經濟具有後發優勢和規模經濟潛力條件，這是彎道超車的巨大機會。中國的超級大市場和豐富的應用場景為新技術、新業態、新產業提供了豐厚的土壤。要加速疏通國內大循環的堵點，讓國內大市場的潛能充分釋放。

何為新質生產力？

據黨媒《人民日報》，新質生產力的本質是先進生產力。

  • 從生產力質態來看，它是創新起主導作用，以科技創新推動產業創新，擺脫傳統經濟增長方式和生產力發展路徑的當代先進生產力，同時也是綠色生產力。
  • 從生產力自身系統性來看，它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，是以全要素生產率大幅提升為核心標志的先進生產力。
  • 從特點特徵來看，它具有高科技、高效能、高質量特徵，特點是創新，關鍵在質優。從這個意義上看，發展新質生產力不僅僅是生產力總量的增加，更是生產力的深刻變革。

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責任編輯：尹航

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