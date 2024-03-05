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習近平參加人大江蘇代表團 要求因地制宜發展新質生產力

國情動向 20:41 2024/03/05

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中共總書記習近平今日（5日）下午參加十四屆全國人大二次會議的江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展的首要任務，因地制宜發展新質生產力。面對新一輪科技革命和產業變革，必須搶抓機遇，加大創新力道，培育壯大新興產業，超前佈局建設未來產業，完善現代化產業體系。

習近平在會上表示，發展新質生產力，不是忽視放棄傳統產業，要防止一哄而上泡沫化，也不要搞一種模式。各地要堅持從實際出發，先立後破，因地制宜，分類指導，根據本地資源、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展，用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智能化、綠色化。

習近平指出，江蘇發展新質生產力具備良好的條件和能力，要突出建構以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，以科技創新為引領，統籌推進傳統產業升級，新興產業壯大，透過未來產業培育，加強科技創新和產業創新深度融合，鞏固傳統產業領先地位，加快打造具有國際競爭力的戰略性新興產業集群，使江蘇成為發展新質生產力的重要陣地。

責任編輯：蒯宇澄

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