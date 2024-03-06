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歐盟擬對中國電動車作海關登記 或追溯關稅

國情動向 09:25 2024/03/06

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歐盟擬對中國電動車作海關登記。

歐盟擬開始對進口自中國的電動車進行海關登記，如歐盟稍後完成調查並認定中國電動車涉不公平補貼，將可對其追溯徵收自登記日起的關稅。

歐盟委員會周二（5日）公佈的一份文件指，有充分證據表明中國電動汽車獲得補貼，自去年10月正式啟動貿易調查以來，歐盟進口量中國電動車的數量又按年增加了14%。如果在調查結束前進口中國電動汽車繼續加速增長，歐洲車廠可能會遭受難以彌補的損失。該計劃可能在數天後公布並於翌日實施。

路透社還指，歐盟可能在7月對中國電動車徵收臨時性關稅。

中國歐盟商會表示對此舉感到失望，進口激增是反映了歐洲對電動車的需求增長。北京此前已批評有關調查不乎中歐雙方利益，敦促歐方遵守世貿規定。

美議員提案對中國汽車徵重稅

另外，在美國開始調查中國汽車之際，共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）周二提出法案，建議大幅增加進口中國汽車關稅每輛2萬美元，並對中國車廠在墨西哥等第三國生產的汽車制定同等的稅率。他指，中國汽車具有不成比例的優勢，統一關稅是要解決此漏洞，以進一步保護美國本土車廠及汽車工人。

中國電動車龍頭比亞迪同日公佈，位於巴西巴伊亞州的生產基地已正式動工，預計最快年底投產，首階段電動車產能將達每年15萬輛。

責任編輯：陳建錫

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