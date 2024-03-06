美國眾院兩黨提案 限字節跳動半年內剝離TikTok

▲ 美國國會提案，要求字節跳動半年內剝離TikTok。

美國眾議院兩黨十多名議員周二（5日）提出議案，以國安風險為由，要求字節跳動在約6個月內剝離影片平台TikTok的業務，否則面臨被禁止在美國營運。

該議案由之前訪台的眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）等共同提出，其將給予字節跳動165天的時間剝離TikTok，否則蘋果、Google和其他公司的應用商店讓TikTok，或為字節跳動旗下的應用程式提供上架及網絡托管服務將被視為非法，但議案不會授權對個人用戶採取任何執法行動。

路透社指，議案預計將於周四（7日）在眾議院能源及商業委員會聽證會上審議並可能進行投票，其將對字節跳動對TikTok的所有權構成重大挑戰。但同時，不過，TikTok在美國擁有逾1.7億用戶，立法要在大選年獲得批准可能並非易事。上個月，民主黨總統拜登的連任競選團隊爭議性地進駐TikTok。

白宮未對國會的行動發表評論。TikTok批評法案是在踐踏美國憲法第一修正案（禁止國會制訂任何法律以剝奪言論自由、宗教、新聞自由），剝奪小企業賴以發展的平台。

責任編輯：陳建錫