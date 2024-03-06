▲ 兩會2024 | 海軍政委透露：很快公佈第四艘航母

兩會期間，海軍政委袁華智接受媒體訪問時表示，中國在建航母中沒有技術瓶頸。至於第四艘航母會否採用核動力，他表示「很快會公布」。

中國前三艘航母均採用常規動力

#中國第四艘航母很快公布#話題登上微博熱搜，網民表示期待，亦有網民猜測中國第四艘航母會叫什麼名字。

中國解放軍海軍艦艇（包括航母）命名有嚴格規定。根據中國海軍頒布的《海軍艦艇命名條例》，航母的名稱和舷號由中央軍事委員會授予。航母、戰艦、巡洋艦、兩棲攻擊艦以行政省（區）或直轄市命名。

目前中國有三艘航母，分別是2012年開始服役的遼寧艦、2019年開始服役的山東艦，以及2022年下水、預計2025年服役的福建艦。從動力來源看，這三艘航母均採用常規動力。

而與常規動力航母相比，核動力航母在運行、維護、操作、訓練等方面，對人員要求更高。由於無需燃油，艦內可用空間增大，能裝載更多的航空燃料、彈藥、零部件和補給，甚至可作為遠洋大型綜合補給艦使用，艦載機聯隊戰斗力、快速部署能力、危機響應速度、航程、海上自持力、持續高航速和機動性均大幅提高。

建造過核動力航母的國家有美國、俄羅斯和法國。已建成和在建的核動力航母，包括美國企業號、尼米茲級和福特級、法國戴高樂號。

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責任編輯：尹航

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