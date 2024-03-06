移居月球不是夢？俄羅斯：考慮與中國合作在月球建核電廠

俄羅斯航天局局長鮑里索夫（Yuri Borisov）表示，正與中國研究合作在月球上建造核電廠，將有助實現人類在月球建立定居點。

曾任俄羅斯國防部副部長的鮑里索夫表示，俄羅斯和中國一直在共同開展月球計劃，莫斯科能夠貢獻在「核子太空能源」方面的專業知識。

他説，太陽能電池板無法提供足夠的電力，為未來的月球定居點供電，但核電力則可以做到，「今天，我們正認真考慮一個項目——在2033年至2035年間某個時間，與我們的中國同事一起在月球表面交付和安裝動力裝置。」他並稱，過程會在沒有人類在場的情況下，以自動方式執行，承認是一項非常嚴峻的挑戰。

鮑里索夫又透露，俄羅斯的月球27號任務計劃，將會發射兩顆探測器，嘗試同時登陸月球北極和南極。當局早前表示，月球27號任務會在2028年執行。俄羅斯去年進行47年來首次月球任務，但探測器在月球表面墜毀，任務以失敗告終。

中國載人航天工程辦公室此前表示，目標是在2030年之前實現載人登月，將第一位中國人送上月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：易燕丹