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兩會2024 | 人行潘功勝：後續仍有降準空間

經濟脈搏 14:50 2024/03/06

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兩會2024 | 人行潘功勝：後續仍有降準空間

十四屆全國人大二次會議今日（6日）下午3時舉行經濟主題記者會，國家發改委主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清就發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。

宏觀經濟政策會繼續加強

鄭柵潔表示，今年將5%左右作為中國經濟增長預期目標，是經過科學論證的，符合「十四五」規劃的年度要求，與經濟增長的潛力基本匹配，是奮力一跳能夠實現的目標。中國今年經濟發展的有利條件強於不利因素，經濟回升向好的態勢將進一步鞏固和增強。不論從經濟發展的長周期還是短周期來看，中國經濟發展都有強有力支撐。

他還表示，中國擁有超大規模市場，這是經濟發展最大的資源之一。同時，城鄉區域等進一步協調發展，也會帶來巨大的市場潛力和發展潛能，我們還將持續改善提升營商環境，不斷擴大高水平對外開放。

鄭柵潔表示，中國的宏觀經濟政策會繼續加強，在去年加大宏觀政策實施力度、系統性打出組合拳的基礎上，我們今年又推動大規模設備更新和消費品以舊換新，發行超長期特別國債這些增量政策。加上前期增發國債、減稅降費等政策效益還在持續發揮作用，都將為經濟平穩發展提供強大的宏觀調控作用，就是要用我們工作的確定性和精確性應對可能的不確定性。

經濟面臨不少困難 但都可在發展中解決

鄭柵潔表示，一季度有望實現良好開局，當然我們也知道，實現這一目標過程中還面臨不少困難問題，例如，全國統一大市場建設還存在突出問題，部分行業競爭異常激烈，一些企業生產經營面臨困難，部分領域風險隱患也還存在。客觀說，不論哪個國家和地區在發展中都存在問題，對中國而言，這些問題都是前進中的問題，都可以在發展中解決。

發行使用超長期特別國債

談及發行使用超長期特別國債的相關情況，鄭柵潔表示，從今年開始，今後幾年連續發行超長期特別國債，專項用於國家的重大戰略實施和重點領域安全能力的建設，簡稱「兩重」。這是黨中央、國務院著眼強國建設、民族復興的戰略全局作出的一項重大戰略決策部署，既利當前，又惠長遠。有幾個關鍵詞，第一個是國債，第二個是超長期，第三個是特別，第四個是連續幾年。也就是說既可以拉動當前的投資和消費，又能打下長期高質量發展的基礎。

人行行長：仍有降準空間 推動價格溫和回升

人行行長潘功勝在記者會上表示，目前中國的銀行業存款準備金率平均在7%，後續仍然有降準空間。將綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕，支持社會融資規模和貨幣信貸總量穩定增長、均衡投放。

他還說，當前國內外形勢仍複雜多變，需發揮政策合力，加大宏觀調控政策力度。中國貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策仍有足夠空間。

貨幣政策調控將更加注重平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係，強化逆周期和跨周期調節，著力提振信心、穩定預期、穩定物價，為經濟運行發展營造良好的貨幣金融環境。

潘功勝還表示，將把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為貨幣政策的重要考量，統籌兼顧銀行業資產負債表健康性，繼續推動社會綜合融資成本穩中有降。

美元升值動能減弱 有利於保持人幣匯率基本穩定

潘功勝在談及匯率時表示，今年主要經濟體貨幣政策有望轉向，美元升值動能減弱，國內外貨幣政策周期差趨於收斂，中國經濟基本面持續回升向好，外匯市場參與主體更趨成熟，客觀上有助於增強中國貨幣政策的操作空間，有利於跨境資金流動平衡和保持人民幣匯率基本穩定。

保護中小投資者合法權益 是中證監最重要核心任務

中證監主席吳清表示，要吸引更多投資者特別是長期資金參與這個市場。監管者要特別關注公平問題，把公開、公平、公正作為最重要的市場原則。保護投資者特別是中小投資者合法權益，是證監會工作最重要的核心任務。

他還提到，要嚴打造假欺詐，嚴打操縱市場，嚴打內幕交易。

潘功勝還談到金融開放。他說，將擴大金融領域的制度性開放，有序推進金融服務業的開放。下一步，人行將同其他金融管理部門積極改善政策環境，吸引更多外資機構和長期資本來華展業，並支持金融機構走出去，拓展國際市場。將穩步擴大金融市場的雙向開放，目前，境外投資者既可以以直接的方式投資境內的金融市場，也可以通過像債券通，滬、深港通等互聯互通的方式投資境內的金融市場。

人行堅定維護香港國際金融中心地位

潘功勝表示，到1月末，境外投資者在過去12個月裡，累計買入中國債券11.8萬億。潘功勝表示，下一步將繼續加強境內外市場的互聯互通，吸引更多投資者投資這個金融市場，支持優秀的中國企業到境外上市，鼓勵中國股權財富基金、金融機構及其他金融主體對外投資。

談及香港，潘功勝表示，人行堅定維護香港國際金融中心地位。將在今年初推出「三聯通、三便利」六項政策舉措的基礎上，持續深化內地和香港金融合作，強化香港的國際資產管理中心和風險管理中心功能，支持香港打造亞太地區金融科技樞紐和可持續金融中心。

責任編輯：尹航

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