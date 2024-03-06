美國協助查獲 瓦努阿圖研以非法捕魚處罰多家中國公司

▲ 瓦努阿圖研以非法捕魚處罰多家中國公司。（配圖）

太平洋西南部島國瓦努阿圖在美國海岸防衛隊協助下，查獲6艘涉在該國海域非法捕魚的中國漁船，並將向漁船所屬的中國公司開出處罰通知。

瓦努阿圖漁業部首席監測塞拉斯（Yakar Silas）表示，該國發現的多數違規捕魚行為都涉及中國漁船，這些船隻的公司總部設在海外。當局將向幾家中國公司及其在瓦努阿圖的代理商發出處罰通知。他又提到，這些中國漁船只被稽查後沒有進港，而是把捕獲的漁獲卸到外國港口，例如斐濟。

路透社核查船隻登記及公司文件，發現有涉非法捕魚的魚船屬中國國企中水集團遠洋股份有限公司外名下，該公司與瓦努阿圖政府有一家合資企業。l

中國外交部發言人毛寧周三（6日）回應稱，作為原則，中國一向尊重沿海國依據國際法在其專屬經濟區享有的主權權利和專屬管轄權，全面履行船旗國義務，嚴格實施遠洋漁業的監管，與有關國家在平等互利的基礎上開展漁業養護和利用合作。對於瓦努阿圖方面的指控，毛寧稱，她不了解具體情況。

中國是瓦努阿圖最大的外部債權國，但由於其在地區安全上的戰略意義，北京和華盛頓近年都在爭取與該國合作。

責任編輯：陳建錫