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美國指控一中國人從Google竊取AI機密

國情動向 09:41 2024/03/07

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美國指控一中國人從Google竊取AI機密

美國指控一名曾在Google工作的中國人Linwei Ding （又名Leon Ding），罪名是竊取Google的人工智能商業機密。

現年38歲的Ding於周三上午在加州紐瓦克市被捕。司法部指控Ding將敏感的Google商業機密和其他保密資訊從公司網絡發送到他的個人Google賬戶，同時秘密與中國的人工智能公司有關聯。檢察官指控他在中國成立了一家新公司，同時繼續在Google工作。

據美媒報道，Ding涉嫌竊取的一些機密與構成人工智能系統骨幹的微芯片有關，這些芯片被認為是開發這些芯片的公司的競爭優勢。

司法部表示，他面臨四項盜竊商業機密的指控。檢察官指控他竊取了500多份包含人工智能商業機密的文件。如果罪名成立，每項罪名最高可判處10年監禁。

司法部長加蘭德（Merrick Garland）在一份聲明中說，司法部不會容忍可能危及國家安全的人工智能和其他先進技術的盜竊行為，將堅決保護在美國開發的敏感技術，不讓它們落入那些不該擁有它們的人手中。

Google的一名發言人表示，該公司有「嚴格的保障措施，以防止我們的機密商業資訊和商業秘密被竊取」。

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責任編輯：尹航

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