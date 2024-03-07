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美參院委員會通過法案 限制政府與中國生物科技公司做生意

國情動向 10:20 2024/03/07

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美國參議院國土安全委員會3月6日以11票對1票通過一項法案，要求以國家安全為由，限制與華大基因（BGI）和藥明康德（WuXi Apptec）等中國生物科技公司的業務。該法案仍須經參議院和眾議院全體會議通過，才能交總統簽署成法。

該法案聲稱，目的為防止外國對手的企業，可能獲取美國國民的個人健康和遺傳資訊。法案規定，美國聯邦機構不得和可能構成威脅的企業簽約，又或使用他們的設備。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）投下唯一的反對票，指其他參議員利用對中國的憤怒，作出狹隘的保護主義行為。他又稱，對該法案可能影響美國企業的生物技術供應鏈。

該法案在投資者中引發嚴重憂慮。在美國國會參眾兩院近期提出類似的《生物安全法案》後，藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 等藥明系一度重挫。藥明康德此前發公告稱，堅信公司業務發展不會對任何國家的安全構成風險，集團始終遵守包括中國和美國在內的各運營地所在國的法律法規。

華大基因最新回應指，公司在美國的一個子公司主要提供的是科研服務，開展業務遵守了美國的個人隱私和數據安全的規定，公司來自美國的營業收入佔比較小。公司了解到《法案》在聽證會通過後還有其它程序，後續會根據《法案》來評估影響。

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責任編輯：尹航

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