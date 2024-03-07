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兩會2024 | 王毅：美國延續錯誤對華認知 說一套做一套信譽何在？

國情動向 10:43 2024/03/07

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中共中央政治局委員、外交部長王毅表示，中美關係關乎兩國人民福祉，關乎人類和世界前途。無論國際風雲如何變幻，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，敦促美方客觀理性看待中國發展，言行一致落實承諾。

王毅指，相互尊重、和平共處、合作共贏，應成為中美雙方的共同遵循和努力方向。具體而言，相互尊重是前提，因為兩國社會制度和政治體制不同，只有尊重和認可差異，兩國交往才可持續；和平共處是底線，像中美這樣的兩個大國，發生衝突對抗後果不堪設想；合作共贏是目標，中美攜起手來，可以辦成很多有利於兩國、有利於世界的大事。

他説，三藩市會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，這符合兩國和世界人民的利益和願望。但不得不指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。

「美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己，」王毅表示，中方敦促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把承諾落到實處。同中方一道，推動中美關係走上穩定、健康、可持續的發展軌道。

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責任編輯：易燕丹

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