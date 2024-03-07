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兩會2024｜王毅：發展好中俄關係是順應大勢 有利全球戰略穩定

經濟脈搏 10:39 2024/03/07

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外長王毅周四（7日）主持人大外交主題記者會，談到中俄關係，他表示，發展好中俄關係是順應世界發展大勢的必然要求，對維護全球戰略穩定有重要價值。

王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行，政治互信持續深化，互利合作優勢互補，民間交往熱情高漲。去年，雙方貿易額達到創紀錄的2400億美元，已經提前完成2000億美元的目標。俄羅斯天然氣進入中國千家萬戶，中國汽車行駛在俄羅斯大街小巷。

維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益作出的戰略選擇，更是順應世界發展大勢的必然要求。作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄雙方打造了一種完全不同於冷戰舊時代的大國關係新範式，在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作。當今世界，霸權不得人心，分裂沒有前途，大國不應對抗，冷戰不能重來。中俄關係順應世界多極化和國際關係民主化的時代潮流，對維護全球戰略穩定、促進大國良性互動、推動新興大國合作都具有重要價值。

王毅指出，今年是中俄建交75周年，兩國關係面臨新的發展機遇。中方願同俄方一道，進一步培育合作新動能，不斷夯實兩國人民友好基礎。俄方今年擔任金磚國家輪值主席國，中方也將在下半年接任上海合作組織輪值主席國，雙方將加強國際多邊協作，維護以聯合國為核心的國際體系及全球的安全穩定。

支持召開俄烏雙方認可的國際和會

談到烏克蘭，王毅表示，中方始終秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。中方專門就此發布立場文件，多次派出特使穿梭斡旋，所做的一切都指向一個目標，就是為止戰和談鋪路架橋。只要各方都遵守聯合國憲章的宗旨和原則，妥善解決好各方的合理關切，歐洲就能真正建立起均衡、有效、可持續的安全框架。

中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，期待歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用。

責任編輯：陳建錫

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外交 王毅 人大政協兩會 俄羅斯 中國 國際關係 中俄關係

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