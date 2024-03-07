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兩會2024｜王毅：中國底線很清楚 國際上誰縱容台獨必引火燒身

國情動向 10:59 2024/03/07

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外長王毅周四（7日）主持人大外交主題記者會，回應台海局勢，他表示，絕不允許台灣分裂出去是中國的底線，國際上誰要縱容支持台獨，必將引火燒身。

王毅表示，如果還有人縱容支持台獨，那就是挑戰中國的主權。如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，就是干涉中國的內政。大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的「全家福」照片，這只是個時間問題。台獨分裂行徑是台海和平穩定的最大破壞性因素，堅持一個中國原則愈有力，和平就愈有保障。

我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。我們的底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。台灣島內誰想搞台獨，必將遭到歷史的清算。國際上誰要縱容支持台獨，必將引火燒身、自食苦果。海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離。所有炎黃子孫，所有龍的傳人都應秉持民族大義，共同反對台獨，支持和平統一。

王毅指出，台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。選舉結束後，180多個國家和國際組織重申堅持一個中國原則，支持中方維護國家主權和領土完整，充分說明一個中國原則已經是國際社會的普遍共識。

責任編輯：陳建錫

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