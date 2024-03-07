▲ 兩會2024 | 政協委員：要建設地下城 像《流浪地球》裡那樣

全國政協委員，中國鐵道建築集團有限公司黨委書記、董事長戴和根表示，要積極拓展深部地下交通、深部地下場館等應用場景，最終實現《流浪地球》中的地下城建設願景。

戴和根今年兩會帶來的提案聚焦加快城市深部地下空間開發利用，主要內容是大力培育智慧、綠色、低碳、韌性的城市深部地下空間產業，以科技進步引領產業升級，把握未來空間發展主動權，加快塑造競爭新優勢。

他指出，向地下要空間、要安全、要資源已上升為國家戰略，城市深部地下空間是國家新型城鎮化和城市可持續發展的戰略選擇，是國家戰略安全空間的重要支撐。

從行業發展角度來看，戴和根認為，與發達國家相比，中國城市深部地下空間開發還存在較大差距。在開發深度方面，中國主要集中在50米以淺；在開發場景方面，中國相對單一；在開發技術方面，中國在韌性防災等科學理論研究、智能勘察設計等關鍵核心技術和大直徑豎井掘進機等關鍵施工裝備研發領域，還存在一些弱項。建築業作為中國參與國際競爭的相對優勢產業，要保持世界一流、行業領先地位，需加快補強這些短板和弱項。

在戴和根看來，當前，城市深部地下空間處於產業化初期階段，是對中國未來經濟社會發展具有引領支撐作用的前瞻性產業，產業發展潛力巨大、前景可期。培育發展城市深部地下空間有利於中國建築企業培育新質生產力，提高核心競爭力，打造新的經濟增長點，實現可持續的高質量發展。

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責任編輯：尹航

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