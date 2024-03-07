內地首兩月美元計出口增7.1%進口增3.5% 均勝預期

據內地海關總署公佈，按美元計，今年首兩月內地出口按年增7.1%，進口按年增3.5%，均高於預期。

按美元計，前2個月，內地進出口總值9308.6億美元，增長5.5%。其中，出口5280.1億美元，增長7.1%；進口4028.5億美元，增長3.5%；貿易順差1251.6億美元，擴大20.5%。

按人民幣計，前2個月，貨物貿易進出口總值6.61萬億元，按年增長8.7%。其中，出口3.75萬億元，增長10.3%；進口2.86萬億元，增長6.7%。

對美貿易順差3362.8億人民幣 擴大18.8%

按人民幣計，前2個月，東盟為內地第一大貿易伙伴，內地與東盟貿易總值為9932.4億元，增長8.1%，佔內地外貿總值的15%。其中，對東盟出口5879億元，增長9.2%；自東盟進口4053.4億元，增長6.6%；對東盟貿易順差1825.6億元，擴大15.7%。

歐盟為第二大貿易伙伴，與歐盟貿易總值為8323.9億元，下降1.3%，佔12.6%。其中，對歐盟出口5558.8億元，增長1.6%；自歐盟進口2765.1億元，下降6.8%；對歐盟貿易順差2793.7億元，擴大11.5%。

美國為第三大貿易伙伴，與美國貿易總值為7077億元，增長3.7%，佔10.7%。其中，對美國出口5219.9億元，增長8.1%；自美國進口1857.1億元，下降7%；對美貿易順差3362.8億元，擴大18.8%。

機電產品佔出口比重近6成

按人民幣計，前2個月，內地出口機電產品2.22萬億元，增長11.8%，佔出口總值的59.1%。其中，自動數據處理設備及其零部件1954.5億元，增長7.3%；集成電路1607.1億元，增長28.6%；汽車1118.9億元，增長15.8%。同期，出口勞密產品6661.9億元，增長22.2%，佔17.8%。其中，服裝及衣著附件1662億元，增長16.3%；紡織品1543.3億元，增長18.9%；塑料製品1182.8億元，增長26.5%。出口農產品1053.7億元，增長5.9%。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道