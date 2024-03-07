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中國本月14日起對瑞士等6國試行15天免簽政策

國情動向 11:18 2024/03/07

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中國外交部領事司周四（7日）宣佈，為促進中外人員往來，3月14日至11月30日期間擴大免簽國家範圍，對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時及盧森堡6個國家試行免簽政策。上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境；不符合免簽條件人員仍需辦妥簽證。

外長王毅在的人大外交記者會上表示，經濟外交也是對外工作的重要內容，中方將持續推出便利人員往來舉措，包括更多支付便利。他提到上述免簽政策，並說希望更多國家也給予中國公民簽證便利，共同打造跨境人員往來的快捷網絡，推動國際客運航班加快恢復，讓中國公民說走就走，讓外國朋友賓至如歸。

中國還將組織更多的「駐華使節地方行」，為地方、企業開放合作搭建更多的橋梁，並推動商簽更多的高標準自貿協定，擴大面向全球的自由貿易區網絡，維護全球產業鏈供應鏈數據鏈穩定暢通。中方也將合力辦好進博會、服貿會、消博會、鏈博會等國際合作平台，優化市場化、法治化、國際化營商環境。

攜程數據顯示，今年2月份，本次免簽的6國中，匈牙利飛中國航班已超2019年同期2倍，比利時飛赴中國航班恢復九成，預計這兩國來華人數增長最快。

責任編輯：陳建錫

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