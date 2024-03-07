兩會2024 | 歐盟對華三重定位 王毅：紅綠黃燈同時亮起怎開車？

歐盟將中國定位為夥伴、競爭者、制度性對手，外長王毅將這種三重定位比喻為汽車開到十字路口，紅燈、黃燈、綠燈三種信號燈同時亮起，「這車還怎麽開」？他強調，只要中歐開放共贏 「逆全球化」就不會得勢。

王毅表示，幾年前，一份歐盟政策文件給中國同時貼上夥伴、競爭者、制度性對手三種標簽，但事實證明，這種三重定位不符合事實，也不可行，反而給中歐關係發展帶來不必要的干擾和阻礙。就好比汽車開到十字路口，紅燈、黃燈、綠燈三種信號燈同時亮起，這車還怎麼開？

事實上，中歐並沒有根本利益衝突，也沒有地緣戰略矛盾，雙方的共同利益遠遠大於分歧。中歐關係的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作，關鍵價值應當是自主，發展前景應當是共贏。我們希望中歐關係能一路綠燈，暢通無阻。

王毅強調，一個強大的歐洲符合中國的長遠利益，同樣，一個強大的中國也符合歐洲的根本利益。中歐應共同做多邊主義的踐行者、開放發展的倡導者、文明對話的推動者。放眼全球，只要中歐互利合作，陣營對抗就搞不起來。只要中歐開放共贏，「逆全球化」就不會得勢。

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責任編輯：易燕丹