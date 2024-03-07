▲ 分析｜內地出口超預期 得益於去年低基數及外需韌性

據內地海關總署公佈，按美元計，今年首兩月內地出口按年增7.1%，高於路透預測值1.9%；進口按年增3.5%，高於預測值1.5%。分析指，出口數據優於預期，顯示國外發達經濟體較有韌性，亦與去年同期基數偏低有一定關係。

澳新銀行中國市場經濟學家刑兆鵬認為，上述數據總體超出預期，體現了半導體新周期和發達市場消費韌性。去年同期較低的基數亦有貢獻。

華東師範大學中國金融研究院研究員古堯表示，外貿開局數據良好，延續穩中向好的發展勢頭，彰顯中國的全球製造中心地位。今年疫情擾動因素基本消除，開局良好局面基本預示了全年外貿發展的良好局面。預計全年高貿易順差仍將延續。此外，外貿發展平穩也有助於實現今年的經濟增速目標。

按美元計，前2個月，內地進出口總值9308.6億美元，增長5.5%。其中，出口5280.1億美元，增長7.1%；進口4028.5億美元，增長3.5%；貿易順差1251.6億美元，擴大20.5%。

內地首兩月美元計出口增7.1%進口增3.5% 均勝預期

兩會2024 | 今年中國GDP目標增長5%左右 赤字率3%

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道