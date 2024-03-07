兩會2024 | 王毅一眼認出外國記者：你是跳科目三的小伙子（有片）

外長王毅今日上午出席外交主題記者會，在回應有關「新時代中國故事」的提問時，一眼認出外國記者，笑稱「你是跳科目三的小夥子吧，我在短視頻看到過你，還在繼續跳嗎？」現場頓時響起一陣笑聲，該名記者也不停點頭示意。

王毅表示，這幾年，外國駐華記者報道了許多生動鮮活的中國故事：從神舟家族「太空接力」到「奮鬥者」號極限深潛，從荒漠化治理到低碳生活，從杭州亞運會到「貴州村BA」，「借此機會，我要向為此做出努力的記者朋友們表示誠摯的感謝。」

「中國故事不是孤立的，而是人類故事的重要篇章。」王毅稱，中國故事的啟示就是，只要各國立足自身國情自主探索現代化道路，就一定能夠繪就百花齊放的世界現代化新圖景。

他還説，講述中國故事的外國記者朋友正在不斷增多，他也注意到，這些年有越來越多的「洋網紅」因為分享在中國的所見所聞，而受到各國網友的喜愛。中國歡迎更多外國朋友一起來講述活力滿滿、熱氣騰騰的中國故事，講述中國同各國攜手構建人類命運共同體的故事。

據了解，該名提問的記者來自杜拜中阿衛視，曾在2月的外國駐華記者新年招待會上大跳內地熱曲「科目三」，還獲外交部部長助理、發言人華春瑩點讚。

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責任編輯：易燕丹