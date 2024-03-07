兩會2024 | 貴州省長：過「緊日子」會成常態 堅決杜絕無效投資

貴州省長李炳軍公開表示，「過緊日子」會成為常態，要堅決杜絕無效低效投資，各類節慶與展會「能不辦的就不辦，需要辦的要節儉」。

李炳軍昨日（6日）在面向媒體開放的貴州人大代表團組審議環節中回應記者有關政府「過緊日子」的提問時說，貴州省級機關與事業單位要按照15%的比率統一壓減公用開支。他強調，習慣過緊日子不是權宜之計，而應會成為常態。

他還說，將堅決壓緊非急需的非剛性的支出，並通過紀檢監察巡視巡查來實施財經紀律專項整治行動。此外，貴州將嚴格管理政府投資項目，「投資必問效，無效必問責」。

李炳軍還強調，「過緊日子」是針對政府，貴州仍將加大對產業發展和民生資金的投入。

貴州是中國西部省份，發展程度相對滯後，財政收入有限，地方債務問題尤為突出。為緩解債務問題，貴州今年2月發行特殊債約325億元人民幣，是今年首個發行特殊債的省份。自去年7月中國政府提出制定實施一攬子化債方案後，貴州累計發行特殊債約2589億元，規模位列全國第一。

不只是貴州省，在昨日的十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上，財政部部長藍佛安表示，各級政府要習慣過緊日子，這不是一時之需，而是長久之計。

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責任編輯：尹航

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