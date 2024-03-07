  • 18°C
香港時間 : 2024307日 (週四) 23:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兩會2024 | 貴州省長：過「緊日子」會成常態 堅決杜絕無效投資

國情動向 15:15 2024/03/07

分享：

分享：

貴州省長李炳軍公開表示，「過緊日子」會成為常態，要堅決杜絕無效低效投資，各類節慶與展會「能不辦的就不辦，需要辦的要節儉」。

李炳軍昨日（6日）在面向媒體開放的貴州人大代表團組審議環節中回應記者有關政府「過緊日子」的提問時說，貴州省級機關與事業單位要按照15%的比率統一壓減公用開支。他強調，習慣過緊日子不是權宜之計，而應會成為常態。

他還說，將堅決壓緊非急需的非剛性的支出，並通過紀檢監察巡視巡查來實施財經紀律專項整治行動。此外，貴州將嚴格管理政府投資項目，「投資必問效，無效必問責」。

李炳軍還強調，「過緊日子」是針對政府，貴州仍將加大對產業發展和民生資金的投入。

貴州是中國西部省份，發展程度相對滯後，財政收入有限，地方債務問題尤為突出。為緩解債務問題，貴州今年2月發行特殊債約325億元人民幣，是今年首個發行特殊債的省份。自去年7月中國政府提出制定實施一攬子化債方案後，貴州累計發行特殊債約2589億元，規模位列全國第一。

不只是貴州省，在昨日的十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上，財政部部長藍佛安表示，各級政府要習慣過緊日子，這不是一時之需，而是長久之計。

兩會2024 | 關於就業 今年政府要做這幾件事

中國今年GDP增速5%「並非易事」 市場怎麼看？

兩會2024 | 李強：財政政策適度加力 貨幣政策靈活適度

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道


 

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 人大政協兩會 貴州省 中國 地方債

上一篇文章

兩會2024 | 習近平：全面提升新興領域戰略能力

下一篇文章

兩會2024 | 王毅一眼認出外國記者：你是跳科目三的小伙子（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款