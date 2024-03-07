兩會2024 | 人行原副行長：化解地方債和擴大投資是兩難

全國人大青海團昨日（6日）召開全體會議，全國人大代表、人民銀行原副行長劉國強在會上表示，化解地方債務和擴大投資存在兩難境地，應適當加大宏觀政策力度。

今年政府報告提出GDP增速5%左右的目標。劉國強表示，今年的目標任務、政策措施等都切實可行。從產業講，要保持產業體系完整性，特別要發展好重點產業。房地產、互聯網、人工智能等方面要有制度性安排，舊產業如何平穩轉型，新產業如何加快提升，需加大力度認真研究。

他說，從需求講，消費需求要穩住。在產能大、需求偏弱的情況下，要激發消費，提高消費能力和意願。從投資講，地方債務比較重，化解地方債務和擴大投資存在兩難的境地，應適當加大宏觀政策力度，處理好化債和投資問題。從出口講，在積極拓展新興市場的同時，也要高度重視鞏固發展傳統市場。

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中國地方債務風險問題是外界關注焦點之一，有觀點認為，「地方債務不斷攀升、風險不可控制」成為中國經濟增長面臨的拖累因素，制約中國經濟向好發展。官媒新華社表示，實際上，在不少專家和業內人士看來，債務本身是中性的。

新華社表示，政府適度舉債，能夠彌補建設資金不足，也是國際通行做法，無需談「債」色變。今年的預算報告明確，新增地方政府專項債務限額39000億元，比上年增加1000億元，支持地方加大重點領域補短板力度。

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責任編輯：尹航

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