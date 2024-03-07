兩會2024 | 習近平：全面提升新興領域戰略能力

國家主席習近平今日（7日）表示，要全面提升新興領域戰略能力，推動新質生產力同新質戰鬥力高效融合。

習近平在出席全國人大會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，新興領域戰略能力是國家戰略體系和能力重要組成部分，關係國家安全和軍事鬥爭主動，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重要意義。要強化使命擔當，深化改革創新，全面提升新興領域戰略能力。

習近平指出，黨的二十大後，黨中央從推動高質量發展全局出發，明確提出加快發展新質生産力，為新興領域戰略能力建設提供了難得機遇，要乘勢而上，把握新興領域發展特點規律，推動新質生産力同新質戰鬥力高效融合、雙向拉動。

他強調，要突出發展重點，抓好新興領域策略能力建構有關策略和規劃落實。 要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力。 要優化航天佈局，推進我國航天體系建設。要建構網絡空間防禦體系，提升維護國家網絡安全能力。 加強智能科技重大項目統籌實施，加大先進成果應用力度。

習近平指出，新興領域發展從根本上說，源於科技的創新和應用。要堅持以我為主，從實際出發，大力推進自主創新，打造新質生產力和新質戰鬥力增長極，推動形成多點突破的局面。

他並指，要把新興領域改革作為進一步全面深化改革的一個重點突出出來，構建自主自強、開放融合、充滿活力的創新生態；要以加快新質戰鬥力供給為牽引，深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業佈局，建構同新興領域發展相適應的創新鏈、產業鏈、價值鏈。大膽創新探索新型作戰力量建設與運用模式，充分解放並發展新質戰鬥力。

責任編輯：蒯宇澄

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