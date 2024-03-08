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兩會2024 | 趙樂際：將落實特區維護國安法律制度和執行機制

國情動向 09:20 2024/03/08

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十四屆全國人大二次會議第二次全體會議今日上午9時在人民大會堂舉行。全國人大常委會委員長趙樂際作報告。

趙樂際的報告共有46頁。他提到今後一年的任務，包括維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序和法治秩序，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

報告中涉台鬥爭的部分，提到「參與推動中美洲議會取消台灣地區『立法院』『常駐觀察員』地位，接納中國全國人大為常駐觀察員」。

而報告中在「加強涉外法制建設」部分，歷數已經制定對外關係法、制定外國國家豁免法、修改民事訴訟法等，至於今後一年任務，則仍提到加強涉外領域立法，包含制定關稅法，修改國境衛生檢疫法、反洗錢法，「推動我國法域外適用的法律體系建設」。

對於反間諜法，趙樂際的報告中提到，對此法的修訂，「將防範化解風險的關口前移，豐富反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法律工具箱」。此外還有修訂保守國家秘密法，健全保密管理制度和監管措施。

同時在對外交往的部分，則是「貫徹落實黨中央外交大政方針和決策部署，發揮人大對外交往特點優勢，增強對外交往的主動性、針對性、有效性，更好服務中國特色大國外交」。具體而言，內容特別提到，「運用法治方式開展涉外鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。

大會亦會聽取最高人民法院院長張軍、最高人民檢察院檢察長應勇，分別發表兩高的工作報告。

責任編輯：尹航

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