美國發現港口中國製起重機上通訊設備 中方批阻經貿合作

美國國會對部署在全美港口的中國製造的貨運起重機進行調查，發現其中的通信設備似乎並不支持正常操作。根據國會助手和文件稱，在某些情況下安裝的組件包括可以遠程訪問的蜂窩調製解調器。

中方表示，堅決反對美方泛化國家安全概念、濫用國家力量阻撓正常經貿合作。

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據美媒報道，議員們發現這些調製解調器的消息以前從未報道過，這加劇了華盛頓對港口安全和中國的擔憂。五角大樓和拜登政府其他機構的情報官員越來越擔心，上海振華重工（集團）股份有限公司製造的巨型起重機可能帶來破壞和間諜活動的威脅。振華重工是中國國有企業，佔美國港口使用的船到岸起重機的近80%。

據眾議院國土安全委員會的一名助手稱，在美國一個港口使用的起重機部件中發現了十幾個蜂窩調製解調器，在另一個港口的服務器機房內發現了另一個調製解調器。該助手說，其中一些調製解調器與起重機的操作部件有活躍連接。

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振華重工沒有回應置評請求。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇沒有回答有關調製解調器的具體問題，但他說，關於中國製造的起重機對美國構成國家安全風險的說法「完全屬於偏執」，等同於「濫用國家權力阻礙正常的經貿合作」。

中國外交部發言人毛寧此前還表示，所謂中國遠程控制港口起重機收集數據完全是無稽之談，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國的產品和企業。中方也將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益。

毛寧稱，將經貿問題工具化、武器化，只會加劇全球產供鏈的安全風險，最終損人害己。中方希望美方能夠切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為中國企業經營提供公平公正、非歧視的環境。

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責任編輯：尹航

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