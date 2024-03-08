美眾院委員會通過議案 促字節跳動剝離TikTok

美國眾議院一個委員會一致通過法案，要求中國科技公司字節跳動（ByteDance）在半年內出售旗下短片分享平台TikTok（抖音海外版），否則將面臨禁令。預料眾議院最快下周進行全院表決。

美國眾議院能源及商務委員會以50票贊成、無人反對，通過法案，要求字節跳動在165日內剝離TikTok，否則包括蘋果、Google及其他公司營運的應用程式商店，將無法合法下載TikTok，也不能為其他字節跳動旗下的應用程式提供網絡託管服務。

TikTok擁有大約1.7億個美國用戶，輿論認為，若法案得以通過，將是2020年時任美國總統特朗普（Donald Trump）禁止TikTok未果以來，美國打擊TikTok的最重要舉措。

眾議院多數黨領袖斯卡利塞（Steve Scalise）表示，法案將於下周進行全院表決，「迫使TikTok切斷與中共的聯繫。 」

TikTok則重申，沒有也不會與中國政府分享美國用戶數據，認為該法案相當於一項禁令，目前還不清楚中國是否會批準任何出售交易，也不清楚它是否能在六個月內剝離。該公司還稱，法案有既定結果，就是要在美國全面禁用TikTok，企圖剝奪美國人獲憲法保障的言論自由，勢必損害數以百萬計企業及無數短片創作者的生計。

在北京，外交部曾回應美國針對TikTok的措施時，批評美方一再對有關企業作出有罪推定和無理打壓，是泛化國家安全概念、濫用國家力量，敦促美方停止無理打壓別國企業。

美國眾院兩黨提案 限字節跳動半年內剝離TikTok

責任編輯：易燕丹

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