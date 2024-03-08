  • 21°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美眾院委員會通過議案 促字節跳動剝離TikTok

國情動向 11:20 2024/03/08

分享：

分享：

美國眾議院一個委員會一致通過法案，要求中國科技公司字節跳動（ByteDance）在半年內出售旗下短片分享平台TikTok（抖音海外版），否則將面臨禁令。預料眾議院最快下周進行全院表決。

美國眾議院能源及商務委員會以50票贊成、無人反對，通過法案，要求字節跳動在165日內剝離TikTok，否則包括蘋果、Google及其他公司營運的應用程式商店，將無法合法下載TikTok，也不能為其他字節跳動旗下的應用程式提供網絡託管服務。

TikTok擁有大約1.7億個美國用戶，輿論認為，若法案得以通過，將是2020年時任美國總統特朗普（Donald Trump）禁止TikTok未果以來，美國打擊TikTok的最重要舉措。

眾議院多數黨領袖斯卡利塞（Steve Scalise）表示，法案將於下周進行全院表決，「迫使TikTok切斷與中共的聯繫。 」

TikTok則重申，沒有也不會與中國政府分享美國用戶數據，認為該法案相當於一項禁令，目前還不清楚中國是否會批準任何出售交易，也不清楚它是否能在六個月內剝離。該公司還稱，法案有既定結果，就是要在美國全面禁用TikTok，企圖剝奪美國人獲憲法保障的言論自由，勢必損害數以百萬計企業及無數短片創作者的生計。

在北京，外交部曾回應美國針對TikTok的措施時，批評美方一再對有關企業作出有罪推定和無理打壓，是泛化國家安全概念、濫用國家力量，敦促美方停止無理打壓別國企業。

美國眾院兩黨提案 限字節跳動半年內剝離TikTok

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美法院初步頒令 阻蒙大拿州TikTok禁令明年生效
2023/12/01
美法院初步頒令 阻蒙大拿州TikTok禁令明年生效
美國蒙大拿州擬就TikTok禁令受阻提出上訴
2024/01/03
美國蒙大拿州擬就TikTok禁令受阻提出上訴
拜登競選團隊入駐TikTok遭質疑 白宮：使用政策未變
2024/02/13
拜登競選團隊入駐TikTok遭質疑 白宮：使用政策未變
美國眾院兩黨提案 限字節跳動半年內剝離TikTok
2024/03/06
美國眾院兩黨提案 限字節跳動半年內剝離TikTok

你可能感興趣

美法院初步頒令 阻蒙大拿州TikTok禁令明年生效
10:27 2023/12/01
美法院初步頒令 阻蒙大拿州TikTok禁令明年生效
美國蒙大拿州擬就TikTok禁令受阻提出上訴
09:20 2024/01/03
美國蒙大拿州擬就TikTok禁令受阻提出上訴
拜登競選團隊入駐TikTok遭質疑 白宮：使用政策未變
15:06 2024/02/13
拜登競選團隊入駐TikTok遭質疑 白宮：使用政策未變
政治 地緣政治 網絡保安 社交平台 抖音 字節跳動 美國眾議院 美國 中國

上一篇文章

被指賣協防台灣等機密給北京 美一陸軍士兵被逮捕

下一篇文章

美國發現港口中國製起重機上通訊設備 中方批阻經貿合作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款