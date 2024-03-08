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張學友取消三場上海演唱會 自述得新冠冀下週再登台

社會熱點 16:17 2024/03/08

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張學友取消三場上海演唱會 自述得新冠冀下週再登台

張學友由於身體原因取消三場上海演唱會的消息引發關注，網傳他還進了中山醫院ICU。「環球音樂集團」今日下午在微博發布張學友的回應，張學友自述確診新冠，稱希望下週以正常表演狀態再登台。

3月7日下午，據@CMCLive華人文化演藝消息，張學友因身體不適，就診後應醫囑需要進行靜養，原計劃於2024年3月8日、9日、10日在上海東方體育中心舉辦的三場「張學友60+巡回演唱會」取消。相關的票務解決方案將於3月10日22點前公布。

當晚，多個社交平台流傳一張微信群截圖，稱「張學友進中山ICU」。據內媒報道，3月8日，上海中山醫院工作人員回應，網傳消息為謠言，張學友不在中山醫院。

「環球音樂集團」今日下午在微博發布張學友的回應：

大家好，我是學友。十分感謝大家對我健康的關心，也感到非常抱歉要取消上海3月8、9、10日三場演唱會，讓很多上海及專程前來上海支持我的歌迷朋友失望了，也讓我們的團隊夥伴們擔心，對各方帶來的不便和困擾，深表歉意，對不起！

在完成了3月3日上海演唱會回港後出現連續兩天的腹瀉，經醫生診斷確認Covid-19陽性，對，我失守了。目前正服用針對Covid的特效藥，感覺還可以，腹瀉停止了，輕微發燒，輕微咳嗽，少許肌肉和筋骨痠痛，目前正在家中進行自我隔離，唯今天的快測仍是兩條線，顯示繼續呈陽性反應。

我會做好自我衞生，確保病毒不會由我繼續擴散，好好休息，乖乖按時服藥，多喝溫水，開始做少許運動，盡快康復和恢復體力，希望能在下週以正常表演狀態再在上海的舞台和大家見面。張學友，加油！

網民祝福張學友早日康復，也有網民表示擔心，「陽了一周以後就開演唱會真的可以嗎，屬於劇烈運動了吧」。

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責任編輯：尹航

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