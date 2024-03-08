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被指賣協防台灣等機密給北京 美一陸軍士兵被逮捕

國情動向 12:16 2024/03/08

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被指賣協防台灣等機密給北京 美一陸軍士兵被逮捕

美國司法部官員週四（7日）指出，一名現役陸軍士兵非法出售與美國協防台灣、武器系統及導彈防禦系統等相關敏感軍事資訊給北京，時間長達一年多，此人目前已遭到逮捕。

綜合媒體報道，這名美國陸軍士兵舒茲（Korbein Schultz）同時也是一名情報分析員，他被控6項罪名，包括密謀取得和洩露軍事國防資訊，以及賄賂公職人員。

根據起訴書，舒茲擁有最高機密安全許可，據稱2022年6月以來即與一名被稱為「共謀者A」的個人密謀披露各種文件、照片和其他國防資料。起訴書指稱，舒茲被此人招募，不僅是因為他擁有安全許可，還因為他的任務是收集敏感的美國軍事資訊。

舒茲據稱向「共謀者A」提供的若干資訊包括，有關高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）、極音速設備、美軍未來發展研究，以及中國等大國軍事演習與行動研究等。

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起訴書略述舒茲起初被要求提供文件，詳細說明可從俄烏戰爭中汲取的教訓，以及將這些教訓應用於當攻擊發生時美國如何幫助台灣。舒茲洩露這些資訊的報酬為200美元，進而促使「共謀者A」要求建立「長期合作夥伴關係」。

起訴書中將「共謀者A」描述為自稱居住在香港的外籍人士，此人後來表示，若舒茲交出「僅供內部」的資料而不是非機密文件，就可以得到更多報酬。

舒茲至少獲得14筆支付，總計4.2萬美元。

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責任編輯：尹航

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