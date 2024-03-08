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兩會2024 | 工信部：適度超前建設5G 開展「人工智能+」行動

國情動向 12:29 2024/03/08

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工信部部長金壯龍表示，要適度超前建設5G等信息設施，並開展「人工智能+」行動。

工信部部長金壯龍在十四屆全國人大二次會議第二場「部長通道」集中採訪活動上表示，要推進信息化與工業化深度融合，適度超前建設5G、算力等信息設施，並開展「人工智能+」行動，推動人工智能賦能新型工業化。

金壯龍指，2023年中國全部工業增加值接近40萬億元人民幣，佔GDP的31.7%；製造業規模在全球佔30%以上，連續14年位居全球第一。目前中國工業仍處於由大向強、爬坡過坎的關鍵時期，還有很多短板弱項要解決。

「要全力保持工業經濟回升向好的態勢，鼓勵工業大省、工業大市勇挑大梁。」金壯龍說，工業大省主要有10個，工業大市也要勇挑大擔，鼓勵各地發展壯大特色優勢產業。

此外，要推進信息化與工業化深度融合。一方面，要鞏固提升信息通信業的競爭優勢和領先地位，適度超前建設5G、算力等信息設施；繼續推動工業互聯網規模化應用，促進5G賦能「千行百業」，強化5G演進，支持5G-A發展，加大6G技術研發力度。另一方面，要促進製造業數字化、網絡化、智能化發展，分類推進製造業數字化轉型，開展「人工智能+」行動。

準備試點開放互聯網數據中心

金壯龍還指出，要全力推進製造業重點產業鏈高質量發展行動，增強產業鏈供應鏈的韌性和競爭力。同時，加快建設以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。傳統產業不能把它當作低端產業簡單退出，要讓它「老樹發新芽」，要推進製造業技術改造升級工程，讓傳統產業向高端化、智能化、綠色化方向轉型。優勢產業就要鞏固提升，保持它的競爭優勢和領先地位，繼續打造一批具有國際影響力的中國製造品牌，包括大型郵輪和飛機等。

他説，要培育壯大新興產業、超前布局未來產業，培育壯大先進製造業集群，著力提升產業科技創新能力，建設好國家製造業創新中心，「我們國家有178家高新區、有46.5萬家國家高新技術企業，要把他們的作用發揮好，也就是三句話：發展高科技，實現產業化，加快形成新質生產力。」

金壯龍還強調，推進新型工業化要進一步深化改革、擴大開放。今年，中國將全面取消製造業領域外資準入限制措施，也準備試點開放互聯網數據中心等增值電信業務。

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責任編輯：易燕丹

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