兩會2024 | 習近平：發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業

「新質生產力」是近日熱點話題。中共總書記習近平強調，發展新質生產力不是要忽視、放棄傳統產業。

習近平週三（6日）下午看望參加全國政協十四屆二次會議的民革、科技界、環境資源界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。習近平指出，發展新質生產力不是要忽視、放棄傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。

習近平說，要統籌推進科技創新和產業創新，加強科技成果轉化應用，推動傳統產業轉型升級，發展戰略性新興產業，布局建設未來產業，加快建設現代化產業體系。

習近平曾多次提及「新質生產力」。就新質生產力的定義，他曾指出，「概括地說，新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特征，符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標誌，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。」

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責任編輯：尹航

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