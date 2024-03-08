兩會2024 | 最高法點名梁成運間諜案 指形成有力震懾

最高人民法院院長張軍發表首份工作報告，指今年要貫徹總體國家安全觀，依法嚴懲危害國家安全、公共安全等犯罪，推進掃黑除惡常態化，嚴厲打擊整治電信網絡詐騙、跨境賭博等犯罪。保持懲治腐敗犯罪高壓態勢，加大對行賄犯罪懲治力度等。

張軍回顧去年工作時表示，人民法院嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。依法懲處從事間諜活動的美籍港人梁成運等，形成有力震懾。常態化開展「掃黑除惡鬥爭」，審結案件1,855件，案件數量按年增長5.1%，其中36宗認定不構成犯罪。

此外，去年審結電信網絡詐騙案件3.1萬件，涉及6.4萬人，案件數量按年增長48.4%。堅持寬嚴相濟，嚴懲幕後「金主」、組織頭目和骨幹分子，對受蠱惑幫助信息網絡犯罪活動、淪為電詐「工具人」的在校及剛畢業學生等依法從寬處理，加強教育警示。

張軍指，去年審結貪污賄賂等職務犯罪案件2.4萬件，涉及2.7萬人，案件數量按年增長19.9%，點名指沈德詠、盛光祖、李文喜等30名原中管幹部被依法懲處，贓款贓物一律追繳；強調堅決打破腐敗分子「一人逃亡、全家得利」的迷夢。

明確商品房已售難交付糾紛債權受償順序

談及「保交樓」工作，張軍表示，自2021年以來，數十家大型房地產企業相繼發生債務危機，接踵而至的是全國各地出現大量房地產項目停工的現象，各地政府不得不忙於「保交樓」。最高法為此出台司法解釋，明確商品房已售難交付糾紛債權受償順序，優先保障購房群眾權益。發出1號司法建議，推動健全合同網簽備案與預告登記銜接機制、加強商品房預售資金監管、強化預售信息查詢和購房風險提示，促進做實保交樓、防糾紛。

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責任編輯：易燕丹