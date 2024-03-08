▲ 兩會2024 | 中國駐法大使：大國有大國的樣子 不能再韜光養晦

上世紀80年代末，中共第二代領導核心鄧小平提出「韜光養晦」的外交思想，在時隔多年的2024年全國兩會期間，中國駐法大使、全國政協委員盧沙野稱，大國要有大國的樣子，中國不能再像過去那樣一味地韜光養晦。

盧沙野近日接受《中國青年報》旗下媒體平台「青蜂俠」專訪時說，如果一個國家要擴大自己在國際上的地位和影響，就要更多參與全球治理，積極參與多邊事務。

他稱，過去比較貧窮的時候，西方國家和中國打交道是俯視，但現在基本上是平視，「個別情況下可能更是仰視」。

盧沙野強調，大國要有大國的樣子，不能夠像過去那樣一味地韜光養晦了，「這光也韜不住了，晦也養不住了，你是成為一頭大象了，不可能再躲在樹後面。」

1989年後，面對西方國家的制裁和壓力，鄧小平定下了「韜光養晦」外交思想，全句是「冷靜觀察，穩住陣腳，沉著應付，韜光養晦，善於守拙，決不當頭，有所作為」，共28個字。

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責任編輯：尹航

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