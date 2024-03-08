浙江省委宣傳部批自媒體博主「消費愛國情懷」 籲理性愛國

浙江省委宣傳部微信公眾號「浙江宣傳」發文批評一種現象——打著愛國旗號碰瓷愛國主義博流量，把愛國當作生意。文章稱，這些愛國生意對社會造成的危害難以逆轉，呼籲理性、平和愛國。

​​文章提到，有些人經常在互聯網上打著「愛國」的旗號，發一些爽文和短視頻，然而其真實目的根本不是抒發愛國之情，而是通過「碰瓷」愛國主義，博人眼球、賺取流量，把「愛國」當作一樁生意在做，還給持有不同意見的人貼上「立場有問題」「你不是中國人」「你不愛國」等標簽。

文章總結出這些人的套路，包括惡意舉報，對他人的正常行為作惡意聯想和政治化解讀；編造謠言假說、煽動網民情緒，實際上是在傳播一種偏激的、非理性的思維模式，扭曲大眾的價值觀。

▲ 「浙江宣傳」文章稱，不同的主播講述同一個愛國故事，這些文案其實是由職業寫手統一打造、批量生產的。（圖片來源：浙江日報）

文章認為，有些所謂的「愛國大V」為了煽動情緒、博流量而誇大其詞、移花接木，甚至胡編亂造、無中生有，憑空捏造國外「亂象」，這些謠言通過互聯網傳播出去，抹黑了我們在海外的形象，不亞於「高級黑」。

文章說，靠「碰瓷」愛國做流量生意，這是對朴素愛國主義情感的羞辱和冒犯，終有一天會「搬起石頭砸自己的腳」。民眾不能被虛假的「愛國」所裹挾，更不能陷入「只看立場、不論是非」的傾向，愛國應該是理性的、平和的，這才是民族自信的體現。對於大多數普通人來說，愛國更多時候體現在踏踏實實地干好自己的工作，在崗位上多為社會作一點貢獻，這就是最好的愛國。

為曾嘲日本「遭天譴」自辯 胡錫進：語境不一樣

外媒實拍中國大媽游水偷渡美國 胡錫進：不能代表中國人

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道