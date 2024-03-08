中國傳籌備逾2000億半導體基金 應對美收緊限制

彭博引述知情人士透露，中國籌備逾2000億元（人民幣，下同）半導體基金，以加速開發尖端技術，應對美國阻撓中國崛起的行動。

知情人士稱，國家集成電路產業投資基金正為第三期基金向地方政府和國有企業籌集資金，規模將超過第二期基金的2000億元。

一位知情人士表示，大基金第三期的大部分資金預計將來自地方政府、城投公司和國企，中央政府將只出資一小部分。該人士指，北京現在的目標是調動全國稀缺的資金用於重大項目，這是習近平主席「舉全國之力」的關鍵要素。

隨着美國敦促荷蘭、德國、南韓和日本等盟國進一步收緊對中國獲取半導體技術的限制，並堵塞現有出口管制的漏洞，北京方面正在重新推動關鍵技術的發展。

知情人士稱，上海和其他城市的政府、中國誠通控股和國家開發投資集團等投資者均希望向第三期基金各投入數十億元。

第三期基金將在所謂的「基金中的基金」的結構下，作為母基金投資其他普通合夥人管理的三到四個基金，以實現交易來源和投資策略的多元化。知情人士稱，第三期基金也會參與直接投資項目。知情人士補充稱，有關募資的談判仍在進行中，可能需要數月時間才能完成。

責任編輯：蒯宇澄

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