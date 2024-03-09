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特朗普為反拜登出奇撐TikTok：Facebook才是美國敵人

社會熱點 11:33 2024/03/09

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美國總統拜登一邊登陸TikTok爭取年輕人支持，一邊表態支持強制TikTok從中國母公司字節跳動剝離之際，拜登大選對手特朗普出乎意料為TikTok講說話。特朗普稱，Facebook才是美國人民最大敵人，打壓TikTok只會幫了Facebook。

特朗普在其社交平台Truth Social帖文：「如果沒有TikTok，Facebook和（CEO）朱克伯格的業務就會翻倍。我不希望在上次選舉作弊的Facebook做得更好，他們是人民真正的敵人。」

美國眾議院能源和商務委員會日前通過法案草案，要求字節跳動在165天內剝離TikTok，否則封殺TikTok。

法案仍須闖關眾院全院表決，並在參議院經過相同過程，最後由總統簽署才會有效。參議院對該法案的態度尚不明確。拜登則表示如果國會通過法案，自己會簽署。

TikTok向美國用戶發送彈窗通知，警告國會正計劃全面禁止TikTok，這將剝奪1.7億美國人（TikTok在美國的用戶數量）言論自由的憲法權利。此外，TikTok還動員用戶致電他們所在選區的議員，呼籲他們在國會投票反對這項法案。

針對美國長期打壓TikTok，中國外交部已多番回應，強調美方迄今沒有拿出任何證據證明TikTok威脅美國國安，所作所為違背民眾意願，也損害美國的信譽，不得人心。中方敦促美方切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資運營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。

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責任編輯：連兆鋒

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