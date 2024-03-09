兩會2024 | 人大代表倡小孩父母彈性上班 網民稱說出心聲

全國人大代表、浙江省台州市路橋區路橋街道實驗小學教研組長尚海紅提交《關於加強家庭教育，促進少年兒童健康成長的建議》，建議實行未成年人父母或其他監護人彈性上班制，更好地陪伴孩子成長。網民感慨建議說出了家長心聲，孩子成長不僅僅是吃飽穿暖那麽簡單，更重要的是心理和情感上的陪伴和滋養。

尚海紅表示，隨著社會競爭加劇和職場要求提高，許多年輕父母要將更多時間和精力投入工作，沒有足夠的時間陪伴孩子、參與孩子的成長過程。「他們可能將孩子交給老人或保姆照顧，但缺少父母陪伴的孩子容易缺乏安全感，比較自卑，人際交往能力弱。」

她認為，父母需要多點高質量陪伴的時間，如一起體育鍛煉、逛公園等，讓孩子的身心都能健康成長。

尚海紅建議實行未成年人父母或其他監護人彈性上班制，國家出台政策，鼓勵和支持企事業單位為家長提供彈性上班的機會；以稅收減免、補貼等措施鼓勵企事業單位為家長提供更多彈性工作崗位。有接送孩子、照顧孩子需求的員工，上班時間可以更加彈性，單位也可以根據員工實際需求為其調整崗位。

她還建議政府為家長提供必要的幫助和支持，如設立咨詢機構，提供彈性工作方面的咨詢和指導；提供相關培訓和學習資源，幫助家長更好地適應彈性上班的生活方式。

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責任編輯：連兆鋒