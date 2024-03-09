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兩會2024 | 政協委員建議取消公務員35歲門檻

社會熱點 14:02 2024/03/09

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全國政協委員、中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼建議，取消公務員遴選的35歲門檻。她表示，35歲雖然存在體力劣勢，但也有經驗能力上的優勢。蒙曼的建議引起熱議，「建議取消公務員35歲門檻」沖上微博熱搜第一。

蒙曼稱，在不需要看體力的職業中，女性工作能力並不輸給男性。此外，國家相關部門應切實出台相關舉措，減輕35歲女性壓力，助力她們的人生更加精彩，讓她們的才能得到更好地發揮。

內地男女都面臨35歲就業門檻問題，由於女性承擔更多養老育幼責任，職業生涯受到的影響更大，賢妻良母的社會期待阻礙了女性在職場取得成功。在不需要看體力的職業中，女性的工作能力並不輸給男性。

近年來，「35周歲以下」的招聘公告屢見不鮮，成了不少職場人找工作時繞不開的硬性要求。不少網友紛紛表示，自己現正被「卡」在35歲這一年齡門檻中，明明有豐富的工作經驗，卻深陷「想辭不敢辭」「被裁不好找」「找到不滿意」的境遇中。

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責任編輯：連兆鋒

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