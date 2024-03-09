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兩會2024 | 寧吉喆：三駕馬車消費最有力 要從供給側刺激

經濟脈搏 14:16 2024/03/09

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內地今年經濟增長目標定於5%。全國政協常委、經濟委員會副主任，中國國際經濟交流中心副理事長，國家統計局原局長寧吉喆表示，投資、消費、出口「三駕馬車」中，消費最為有力；對於消費信心不足的問題，要從供給側提供更多有質量的消費，吸引民眾花錢。

寧吉喆向《每日經濟新聞》表示，去年，最終消費支出對經濟增長貢獻率達到82.5%，說明消費是經濟增長的主要拉動力量。受外貿和國際市場環境影響，民間投資出現了微弱的負增長，消費起到了頂梁柱的作用，成為「三駕馬車」中最有力的一駕。

寧吉喆指出，今年消費的擴大、潛能的激發，對能否實現GDP增長5%左右的預期目標，將起到非常關鍵的作用。

他提及，一些新的消費領域正在被開拓，比如跟數字化和網絡化相關的消費——網絡購物、網絡零售都和數字消費相關。

另一方面就是綠色消費、節能環保產品的消費、與綠色生活方式相關的消費，都具有較大潛能。

此外則是健康消費——隨著收入的增長，人們不僅要吃得飽，還要吃得好、吃得安全，這些都是健康消費的範疇。

寧吉喆又稱，在積極拓展新型消費的同時，不能忘了鞏固傳統消費，因為傳統消費和人們吃、穿、用密切相關，比如汽車、家居、電子產品等都屬於傳統消費，這方面消費潛能釋放的空間很大，更新換代的需求也十分迫切。

就居民消費信心不足的問題，寧吉喆稱，一些居民存在持幣待購的現象。這當中有一部分人是收入減少了，但也有一部分人是收入增加、但仍然選擇持幣待購。由於各種各樣的原因，消費信心不夠，或者是不能滿足他的消費需求。

他強調，要想辦法讓居民能夠合理地運用自己的收入進行消費，因此要從供給側為居民提供更多的新型消費和有質量的傳統消費，企業、商家應努力提供適應居民需求的消費品和商品服務。

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責任編輯：連兆鋒

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