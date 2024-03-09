兩會2024 | 住建部長喊話房企：誰能轉型就有未來

全國人大記者會，住建部部長倪虹表示，要始終堅持房住不炒定位，建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，規劃建設保障性住房，並下力氣建設好房子。他向房地產企業喊話，指今後拼的是高質量、新科技、好服務，誰能抓住機遇，誰就能有市場、發展和未來。

倪虹表示，黨中央提出構建房地產發展新模式，他認為這是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康的治本之策，對於如何構建，體會有三點：

第一，在理念上。要始終堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，完善「市場+保障」的住房供應體系，政府保障基本住房需求、市場滿足多層次多樣化住房需求，建立租購並舉的住房制度，努力讓人民群眾住上好房子。

第二，在機制上。有兩點，一是建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，也就是說從要素資源科學配置入手，以人定房、以房定地、以房定錢。抓手就是指導各地編制好住房發展規劃。二是完善房屋從開發建設到維護使用的全生命周期管理機制。

第三，在實施上。有兩個重點，一是規劃建設保障性住房，推進「平急兩用」公共基礎設施建設和城中村改造。這既是利民之舉，又是發展之計，也是轉型之策。二是下力氣建設好房子。住房發展，歸根到底，還是要讓人民群眾住上好房子。

倪虹反問，甚麽是好房子？不同面積、不同價位都有不同的好房子。政府將引導建築師精心設計好戶型，鼓勵企業研發好產品、好材料、好設備，也希望能夠多行業跨界協同，合力建造綠色、低碳、智能、安全的好房子，讓群眾能夠住得健康、用得安全方便。

他強調，在新模式下，自己希望現在的房地產企業看到，今後拼的是高質量，拼的是新科技，拼的是好服務。誰能抓住機遇、轉型發展，誰能為群眾建設好房子、提供好服務，誰就能有市場，誰就能有發展，誰就能有未來。

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責任編輯：連兆鋒