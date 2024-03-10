兩會2024 | 政協會議閉幕 王滬寧：提高政治站位 高質量助推中國式現代化

全國政協十四屆二次會議今日上午閉幕。全國政協主席王滬寧表示，政協委員要提高政治站位，聚焦重點任務，以高質量建言助推中國式現代化，堅持大團結、大聯合。

為期六日的全國政協會議，在人民大會堂閉幕，國家主席習近平等中共和國家領導人出席。會議由全國政協主席王滬寧主持，表決通過政協常委會工作報告，提案工作情況和提案審查情況報告。大會亦全票通過全國政協的政治決議。

王滬寧其後發表講話，要求政協委員要提高政治站位，深化對推進中國式現代化的思想認識。只有毫不動搖堅持中國共產黨領導，中國式現代化才能前景光明、繁榮興盛；要把堅持中國共產黨的全面領導落實到政協工作中、體現在實際行動上。

他又指，要聚焦重點任務，以高質量建言助推中國式現代化。緊扣中共中央重大決策部署、國家重大戰略需求、發展中重大現實問題深入協商議政，積極建言獻策。要重調研、勤調研、善調研，增強建言針對性和可操作性，為科學決策、有效施策提供有益參考。

此外，要堅持大團結大聯合，為推進中國式現代化廣泛凝心聚力。人民政協要自覺促進中華兒女大團結，調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量。講好中國故事，講清楚中國式現代化既造福中國人民、又促進世界各國現代化，助力營造良好外部環境。

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責任編輯：易燕丹