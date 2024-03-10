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人行：提升金融市場穩健性和貨幣政策傳導效率

經濟脈搏 15:15 2024/03/10

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中國人民銀行表示，將加強金融市場宏觀審慎管理和金融基礎設施統籌監管，提升金融市場穩健性和貨幣政策傳導效率。

人行在官方微信公眾號刊登專欄文章，指人行加大貨幣政策逆周期調節力度，債券市場收益率整體下行並處於歷史低位。2024年1月末，10年期國債收益率下降至2.43%，各信用等級、各期限信用債券發行利率跟隨下行。2024年1月，信用債券加權平均發行利率2.92%，較2023年1月下降87個基點。

在強化金融市場監測預警和處置機制方面，人行健全貨幣、債券、黃金、外匯、票據等各子市場風險監測和預警機制。穩定房地產債券融資，穩妥化解城投企業債券風險。債券市場總體保持穩健，債券違約率保持較低水平。

文章稱，人行將繼續深化金融市場改革開放發展，持續完善金融市場結構和產品體系，強化金融市場功能，加強金融市場宏觀審慎管理和金融基礎設施統籌監管，提升金融市場穩健性和貨幣政策傳導效率，推進金融市場更高水平雙向開放，加快建設具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融市場體系，為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的金融服務。

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責任編輯：易燕丹

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