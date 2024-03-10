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傳美國考慮制裁 長鑫存儲：嚴格遵守所有法規

國情動向 18:43 2024/03/10

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長鑫存儲回應可能被美國制裁的傳聞。

中國芯片製造商長鑫存儲發表聲明，回應可能被美國制裁的傳聞，強調公司嚴格遵守包括美國出口管制在內的所有相關法規，其芯片亦僅用於日常消費品上。

彭博社稍早前引述消息人士指，美國商務部正考慮將長鑫存儲等的6家中企列入「實體清單」黑名單，進一步遏制中國發展先進半導體，並作為對華為手機芯片突破的回應。報道又指，長鑫存儲的競爭對手是美國美光科技、南韓三星電子和SK海力士，美光資助的一個團體長期推動華府把長鑫存儲列為限制對象。

中國外交部已多次批評，美方處心積慮打壓中國芯片產業發展，不是出於國安考慮或正當競爭，而是單邊欺凌行徑，將衝擊國際產供鏈穩定，助長分裂對抗。

長鑫存儲是國內最大的動態隨機存取記憶體（DRAM）芯片製造商，其去年底宣布量產全國首款LPDDR5記憶體晶片，此一進步使該公司的技術水平大幅追近美光和SK海力士。年初曾有外媒報道指，長鑫存儲正優先開發並複製HBM芯片架構，因這類HBM芯片有加速人工智能（AI）運算和應用的能力。

責任編輯：陳建錫

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