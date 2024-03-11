▲ 網傳重慶80%工廠暫停請人 包括OPPO、賽力斯等 官方闢謠

就業形勢向來是觀察經濟的窗口之一。近日網傳重慶八成的工廠處於人員飽和狀態，暫停招聘，包括OPPO、賽力斯等企業。隨後，官方稱網傳信息為謠言。

據內媒報道，經向有關企業了解，網民發布的所謂工廠停招信息中，涉及oppo手機、長安、賽力斯、北汽、京東方、vivo手機、美的空調等10餘家企業，這些企業並未暫停招聘。例如，賽力斯公司的除個別崗位招滿不再招人外，其他未招滿的崗位還會繼續招聘。長安公司招聘工人以校招（校園招聘）為主，社招（社會招聘）為輔，前幾天還在面向學校春招。

報道說，經重慶市人力資源和社會保障局核實，網民發布的重慶80%的企業暫停招工的情況均不屬實。

▲ 有網民稱「目前重慶市80%的廠已處於飽和狀態，均已暫停招聘」

「官方辟謠重慶八成工廠暫停招聘」話題登上微博熱搜。有網民說，「大廠只要招1個人就能闢謠」，呼籲大家不要聽信謠言。還有網民說，「但是情況不容樂觀也是真的」，「就業市場是最好的詮釋 ​」。

今年政府工作報告提出目標是城鎮新增就業1200萬人以上。要突出就業優先導向，加強財稅、金融等政策對穩就業的支持，加大促就業專項政策力度。落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支持。

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責任編輯：尹航

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