  • 18°C
香港時間 : 2024311日 (週一) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網傳重慶80%工廠暫停請人 包括OPPO、賽力斯等 官方闢謠

社會熱點 11:37 2024/03/11

分享：

分享：

網傳重慶80%工廠暫停請人 包括OPPO、賽力斯等 官方闢謠

就業形勢向來是觀察經濟的窗口之一。近日網傳重慶八成的工廠處於人員飽和狀態，暫停招聘，包括OPPO、賽力斯等企業。隨後，官方稱網傳信息為謠言。

據內媒報道，經向有關企業了解，網民發布的所謂工廠停招信息中，涉及oppo手機、長安、賽力斯、北汽、京東方、vivo手機、美的空調等10餘家企業，這些企業並未暫停招聘。例如，賽力斯公司的除個別崗位招滿不再招人外，其他未招滿的崗位還會繼續招聘。長安公司招聘工人以校招（校園招聘）為主，社招（社會招聘）為輔，前幾天還在面向學校春招。

報道說，經重慶市人力資源和社會保障局核實，網民發布的重慶80%的企業暫停招工的情況均不屬實。

有網民稱「目前重慶市80%的廠已處於飽和狀態，均已暫停招聘」

「官方辟謠重慶八成工廠暫停招聘」話題登上微博熱搜。有網民說，「大廠只要招1個人就能闢謠」，呼籲大家不要聽信謠言。還有網民說，「但是情況不容樂觀也是真的」，「就業市場是最好的詮釋 ​」。

今年政府工作報告提出目標是城鎮新增就業1200萬人以上。要突出就業優先導向，加強財稅、金融等政策對穩就業的支持，加大促就業專項政策力度。落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支持。

內地多家院校籲畢業生積極就業 但勿好高騖遠

兩會2024 | 劉結一：全國政協今年將推動解決結構性就業矛盾

內地調查：逾三分一小微企金融不健康 影響1.8億人就業

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
人口 職位招聘 社會矛盾 經濟 就業 人力資源 重慶 Oppo 金融 Vivo

上一篇文章

上海迪士尼官宣：新景點前期建設準備工作已開啟

下一篇文章

兩會2024 | 政協委員建議取消公務員35歲門檻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款