上海迪士尼官宣：新景點前期建設準備工作已開啟

上海迪士尼度假區宣布，近期開啟園內一個新景點的前期建設準備工作，這一獨立主題的景點將毗鄰「瘋狂動物城」主題園區。

目前該項目仍處於初步規劃階段。度假區相關負責人表示，對上海迪士尼樂園一如既往充滿信心，隨著未來工作的推進，期待介紹更多項目進展。

自2016年6月上海迪士尼度假區開幕以來，上海迪士尼樂園已經完成兩個擴建項目，包括於2018年4月開幕的「迪士尼·皮克斯玩具總動員」主題園區，以及於2023年12月迎客的第二個全新主題園區「瘋狂動物城」。

▲ 酒店建設進展。

上海迪士尼度假區的第三座迪士尼主題酒店也迎來新的建設進展。2023年8月，上海迪士尼度假區第三座主題酒店破土動工，度假區合資企業雙方股東代表共同出席動工儀式。本周，開發項目管理團隊完成了該酒店的樁基工作，為下一階段正式啟動主體工程奠定重要基礎。

這座擁有400間客房的全新主題酒店將坐落於星願湖畔，結合此前擁有420間客房的上海迪士尼樂園酒店，以及擁有795間客房的玩具總動員酒店，後續將為遊客提供更為豐富的住宿選擇。

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責任編輯：易燕丹