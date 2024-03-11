春日「賞花遊」持續升溫 熱度同期上漲超3倍

各地鮮花競相開放，「賞花遊」成為春季旅遊市場的亮點，熱度較同期上漲超3倍，熱門旅遊目的地包括江西婺源、西藏林芝等。

同程旅行發布《2024踏青季旅遊出行趨勢報告》，顯示3月賞花遊的熱度按年上漲超過3倍。江西婺源、西藏林芝、浙江杭州、湖北武漢、江蘇無錫等，成為遊客追捧的熱門目的地。最近一周，林芝的酒店預訂量同比上漲82％，畢節酒店預訂量同比上漲85％。

與此同時，出境賞花遊市場也呈現出快速增長的趨勢。除了日本櫻花季等傳統賞花目的地外，3—4月的荷蘭郁金香賞花線路，和5月底出發的保加利亞玫瑰節限定產品等精致小團、私家團產品也受到遊客關注。

今年春季賞花旅遊市場呈現出「長短結合」的特點，無論是想要深度體驗的旅行者，還是尋求周末短途放鬆的上班族，都能找到合適的賞花線路。在雲南昆明，不少旅行社還推出價格在79元（人民幣，下同）到139元不等的一日遊線路，頗受本地市民歡迎。

除了吸引本地市民外，北京、上海、山東等地的遊客，也是雲南春季遊的主要客源。同時，隨著全國天氣逐漸轉暖，一些省外的賞花線路，也得到了雲南遊客的青睞。

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責任編輯：易燕丹