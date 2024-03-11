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A股 | 新質生產力概念股大升 創指收漲4.6%

經濟脈搏 15:07 2024/03/11

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新質生產力寫入中國政府工作報告，並被列為2024年十大工作任務的首位。受惠於此，今日寧德時代、賽力斯等股大漲，大盤震盪走高。截至收市，滬指漲0.74%，深成指漲2.27%，創指漲4.6%。兩市成交額突破1萬億元。

早盤寧德時代走強，帶動創指漲超3%，並帶動兩市午市成功收漲。午後兩市震盪走高，創指漲超4%。從板塊上看，新能源賽道爆發，鋰電池、光伏概念股掀漲停潮；新能源車、華為、光通信、CRO、算力題材活躍。

截至收市，滬指漲0.74%，報3068點；深成指漲2.27%，報9581點；創指漲4.6%，報1890點。

Wind統計顯示，兩市及北交所共4482家上漲，779家下跌，平盤有89家。兩市成交10059億元。北向資金尾盤加速流入，全天淨買入102.61億元；其中滬股通淨買入39.87億元，深股淨買入62.75億元。

關於新質生產力的意涵，中共總書記習近平曾指出，「概括地說，新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標誌，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。」

兩會2024 | 習近平：發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業

習近平參加人大江蘇代表團 要求因地制宜發展新質生產力

責任編輯：尹航

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