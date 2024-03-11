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內地新能源車產能過剩 經濟學家：今年掀最慘烈價格戰

經濟脈搏 15:43 2024/03/11

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自2月下旬以來，內地已有10家左右車企陸續下調旗下車型的售價。有經濟學家指，新能源車因產能過剩引發價格戰，今年可能是價格戰最慘烈的一年。

鳳凰網報導，經濟學家付鵬表示，內地新能源產業朝著好的方向發展，但是行業內部，從去年到今年「很卷」，價格戰競爭非常劇烈。其中，新能源汽車迅速地開始進入到第一輪的產能過剩，本質上來講，就是過剩才引發的價格戰。

付鵬說，這個狀態其實從去年就已經開始，今年可能是新能源汽車價格戰最慘烈的一年。在談到對未來的觀點，他表示，去槓桿誰早認知誰早收益，誰晚認知誰晚收益。

另據央視財經，2月下旬以來，內地已有10家左右車企陸續下調旗下車型的售價，調價車型基本以新能源純電和混合動力車型為主，價格集中在10萬元（人民幣，下同）到20萬元區間，最高降幅接近15％，可達3萬元。

業內人士表示，近期碳酸鋰價格處在低位，為新能源車型創造了降價的條件。報導稱，近年來，新能源汽車產業技術和規模提升，使純電車型有降本降價的實力，應對淡季市場。

數據顯示，2月新能源車國內零售滲透率35.8%，較去年同期提升3.8個百分點。專家表示，新能源汽車產業經歷幾年的高速增長後，2024年將是車企站穩腳跟的關鍵年，市場競爭將非常激烈。

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責任編輯：易燕丹

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